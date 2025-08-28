Belinda Bencic (WTA 19) scheitert an den US Open in der 2. Runde an der US-Amerikanerin Ann Li (WTA 58).

Die Schweizerin findet nicht zu ihrem Spiel und unterliegt klar mit 3:6, 3:6.

Jérôme Kym schafft auf Männer-Seite den überraschenden Sprung in die 3. Runde.

Sieben Mal war Belinda Bencic an den US Open bisher zu einer Zweitrundenpartie angetreten, sieben Mal hatte sie gewonnen. Beim achten Mal ging diese Serie zu Ende. Die Schweizerin bekundete mit Ann Li von Beginn an grosse Mühe und musste sich nach etwas mehr als einer Stunde mit 3:6, 3:6 geschlagen geben.

Am Ende wurden Bencic 20 unerzwungene Fehler (bei 10 Winnern) zum Verhängnis. Die gut aufgelegte Li produzierte während der Partie 5 Fehler weniger und ganze 13 Winner mehr. Gerade mit dem Aufschlag der US-Amerikanerin kam Bencic nicht zurecht. Nur drei Breakchancen erspielte sie sich, nur eine konnte sie nutzen.

Bencic reagiert nur

Bereits zum Start hatte Li die Ballwechsel vornehmlich dominiert und Bencic zum reagieren gezwungen. Auf das Break zum 4:2 im 1. Satz fand die Schweizerin zwar direkt noch eine Antwort. Nach ihrem 3:4-Anschluss zog sie jedoch ein schwaches Aufschlagspiel ein und holte darin keinen einzigen Punkt. Wenige Minuten später war der Satzgewinn Lis Tatsache.

Nach dem 1. Durchgang hatte Bencic eine kurze Toilettenpause in Anspruch genommen, um sich etwas zu sammeln. Das gelang aber nur kurzfristig. Nachdem die 28-Jährige zwei Breakchancen, es sollten ihre letzten der Partie bleiben, vergeben hatte, liess sie sich im nächsten Game den Aufschlag abnehmen.

Von da an war die Partie entschieden. Bencic warf zwar noch einmal alles rein, doch Li machte kaum mehr Fehler. Immer wieder mass sie das Feld mit ihren Schlägen ganz genau aus. Die Ostschweizerin wirkte zunehmend genervt und besiegelte ihr Out letztlich mit einem Volley ins Aus.

Auch im Doppel im Einsatz

Für Li gehen die US Open damit mit einem Drittrundenduell mit der überraschenden Australierin Priscilla Hon (WTA 126) weiter. Sie wird auch noch im Doppel im Einsatz stehen: An der Seite der Schweizerin Viktorija Golubic. Für Bencic hingegen geht das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres unsanft zu Ende.

US Open