Die 27-Jährige übersteht in Roland Garros die Qualifikation und steht an den French Open im Hauptwettbewerb.

Legende: Feiert Grand-Slam-Premiere Susan Bandecchi. Imago/Abacapress

Susan Bandecchi (WTA 215) steht erstmals in ihrer Karriere im Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers. Die 27-Jährige setzte sich in der dritten Runde der Qualifikation für die French Open in Paris gegen Viktoria Hruncakova (WTA 224) 6:1, 6:2 durch.

Zuvor hatte die Tessinerin bereits gegen die Tschechin Dominika Salkova und gegen Chloé Paquet gewonnen. Auf wen sie in der ersten Runde des am Sonntag startenden Grand-Slam-Turniers trifft, ist noch nicht klar.

Riedi kämpft noch um Qualifikation

Bei den Männern könnte sich im Tableau zu Wildcard-Inhaber Stan Wawrinka ein weiterer Schweizer gesellen. Leandro Riedi (ATP 121) muss dazu noch in der letzten Quali-Runde am Freitag gegen Pierre-Hugues Herbert (ATP 223) gewinnen.