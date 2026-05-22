Die 27-Jährige übersteht in Roland Garros die Qualifikation und steht an den French Open im Hauptwettbewerb.

Legende: Feiert Grand-Slam-Premiere Susan Bandecchi. Imago/Abacapress

Susan Bandecchi (WTA 215) steht erstmals in ihrer Karriere im Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers. Die 27-Jährige setzte sich in der dritten Runde der Qualifikation für die French Open in Paris gegen Viktoria Hruncakova (WTA 224) 6:1, 6:2 durch.

Zuvor hatte die Tessinerin bereits gegen die Tschechin Dominika Salkova und gegen Chloé Paquet gewonnen. Auf wen sie in der ersten Runde des am Sonntag startenden Grand-Slam-Turniers trifft, ist noch nicht klar.

Nur Wawrinka im Männertableau

Im Männertableau ist Wildcard-Inhaber Stan Wawrinka einziger Schweizer Vertreter. Leandro Riedi (ATP 121) blieb am Freitag in der letzten Quali-Runde an Pierre-Hugues Herbert (ATP 223) hängen. Der 24-Jährige musste sich dem 11 Jahre älteren Franzosen 4:6, 7:6 (10:8), 3:6 geschlagen geben. Im Tiebreak des 2. Satzes verspielte Riedi eine 6:2-Führung, um sich doch noch durchzusetzen. Im finalen Durchgang gelang Herbert das entscheidende Break zum 3:1.