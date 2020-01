Die Weltnummer 6 Stefanos Tsitsipas unterliegt dem Kanadier Milos Raonic in 3 Sätzen. Novak Djokovic ist weiter.

Legende: Auf verlorenem Posten Stefanos Tsitsipas. Keystone

Die Top-10-Spieler

Stefanos Tsitsipas (ATP 6) - Milos Raonic (ATP 35) 5:7, 4:6, 6:7 (2:7)

Novak Djokovic (ATP 2) - Yoshihito Nishioka (ATP 71) 6:3, 6:2, 6:2

Roberto Bautista Agut (ATP 9) - Marin Cilic (ATP 39) 7:6 (7:3), 4:6, 0:6, 7:5, 3:6

Die «alten» Haudegen

Als erster Top-6-Spieler muss Stefanos Tsitsipas die Heimreise von den Australian Open antreten. Der Grieche unterlag dem kanadischen Aufschlag-Riesen Milos Raonic in 3 umkämpften Sätzen. Raonic schlug 55 Winner, darunter 19 Asse. Da konnte Tsitsipas, der im Vorjahr in Melbourne den Halbfinal erreicht hatte, nicht mithalten.

Mit Roberto Bautista Agut erwischte es am 5. Tag gleich noch einen Top-Ten-Spieler. Der Spanier musste sich in einem Marathon-Match dem Kroaten Marin Cilic, US-Open-Sieger von 2014, in 5 Sätzen geschlagen geben.

Der Spaziergang

Novak Djokovic hat an den Australian Open problemlos die Achtelfinals erreicht. Der serbische Weltranglisten-Zweite bezwang Yoshihito Nishioka (ATP 71) souverän mit 6:3, 6:2, 6:2. Dabei überzeugte er mit seinem Service: Er schlug 16 Asse und machte mit dem Aufschlag 54 von 62 möglichen Punkten. Für Djokovic war es der 2. klare Sieg in Folge, nachdem er zum Turnier-Auftakt gegen Jan-Lennard Struff noch einen Satz abgegeben hatte.

Im seinem 50. Grand-Slam-Achtelfinal trifft Djokovic auf Diego Schwartzman (ATP 14). Der Argentinier setzte sich mit 6:2, 6:3, 7:6 gegen den Serben Dusan Lajovic (ATP 24) durch. Im Tiebreak des 3. Satzes drehte Schwartzman einen 4:6-Rückstand in ein 9:7.

Der Schnellstarter

In der Runde der letzten 16 steht auch Marton Fucsovics (ATP 67) – und trifft dort auf Roger Federer, der im Vergleich zum Ungar einen Abnützungskampf hinter sich hat. Der 27-jährige Fucsovics hingegen schlug Tommy Paul (USA/ATP 80) in einer Art Sprintmatch mit 6:1, 6:1, 6:4. Bereits nach 54 Minuten hatte der Magyar die ersten beiden Sätze in der Tasche, nach 106 Minuten stand er als Achtelfinalist fest.

Legende: Schnellstarter Marton Fucsovics. Keystone

Sendebezug: SRF info, sportlive, 24.01.2020, 09:45 Uhr.