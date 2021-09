Die Top-10-Spieler

Novak Djokovic (ATP 1) – Kei Nishikori (ATP 56) 6:7, 6:3, 6:3, 6:2

Alexander Zverev (ATP 4) - Jack Sock (ATP 184) 3:6, 6:2, 6:3, 2:1 w.o.

Matteo Berrettini (ATP 8) - Ilja Iwaschka (ATP 53) 6:7, 6:2, 6:4, 2:6, 6:3

Unter den Augen von Belinda Bencic, die sich nach ihrem Sieg über Jessica Pegula unter die Zuschauer im Arthur Ashe Stadium mischte, bestand Novak Djokovic in der 3. Runde der US Open gegen Kei Nishikori einen ernsthaften Test. Der Serbe setzte sich nach verlorenem Startsatz mit 6:7, 6:3, 6:3, 6:2 durch.

Der Schlüssel im Match war der 3. Durchgang. Nachdem Nishikori das Break zum 3:4 aus seiner Sicht realisiert hatte, schien sich das Geschehen wieder auszugleichen. Doch der Japaner musste in der Folge gleich wieder seinen Service abgeben. Der Widerstand des US-Open-Finalisten von 2014 war damit endgültig gebrochen. Nach 3:32 Stunden verwertete Djokovic seinen 3. Matchball.

00:29 Video Djokovic mit Urschrei nach Gewinn des 3. Satzes Aus Sport-Clip vom 04.09.2021. abspielen

Plötzlich ging es ganz schnell für Alexander Zverev: Der Olympiasieger hatte zu später Stunde in New York den Achtelfinal erreicht. Der 24-jährige Deutsche profitierte beim Stand von 3:6, 6:2, 6:3, 2:1 von einer Aufgabe des US-Amerikaners Jack Sock. Zverev verlängerte seine Siegesserie auf 14 Erfolge und hat weiter seinen ersten Grand-Slam-Titel im Visier.

«Jack ist ein unglaublicher Spieler. Ich hoffe, er wird schnell wieder gesund», sagte Zverev nach dem abrupten Ende nach 1:58 Stunden Spielzeit. Sock wurde früh im Match von Oberschenkelproblemen beeinträchtigt.

Zum 3. Mal in seiner Karriere hat Matteo Berrettini an den US Open den Achtelfinal erreicht. Der Italiener musste dabei aber erneut länger arbeiten, als ihm lieb war. Gegen den Belarussen Ilja Iwaschka verlor er den Auftaktsatz im Tiebreak. Danach fing er sich und entschied die Durchgänge 2 und 3 für sich, musste aber dennoch in einen fünften. Dort reichte ihm ein Break, um nach 3:46 Stunden den Sack zuzumachen. Berrettini schlug insgesamt 69 Winner, beging aber auch fast gleich viele unerzwungene Fehler (64).

Grosse Erleichterung nach Matchball in der Berrettini-Box , Link öffnet in einem neuen Fenster

Der nächste Gegner der Weltnummer 8, die in Flushing Meadows bereits während insgesamt 9:38 Stunden auf dem Platz stand, heisst überraschend Oscar Otte (ATP 144). Der Deutsche setzte sich 6:3, 6:4, 2:6, 7:5 gegen den Italiener Andreas Seppi (ATP 89) durch und folgte seinem Landsmann Peter Gojowczyk, der am Freitag Henri Laaksonen bezwungen hatte, in den Achtelfinal. Neben den beiden Deutschen ist mit dem Niederländer Botic van de Zandschulp noch ein dritter Qualifikant in der Runde der besten 16 vertreten.

Otte hatte in der Qualifikation noch mit Magen-Darm-Problemen zu kämpfen gehabt und musste sich in einer Partie gar übergeben. Ausserdem wehrte er bereits in zwei Spielen Matchbälle ab.