Die Operation von Novak Djokovic am Meniskus ist gut verlaufen. Der Serbe dankt den Ärzten und hofft auf eine schnelle Rückkehr.

Legende: Unsicherer Blick in die Zukunft Bei Novak Djokovic. Keystone/EPA/MOHAMMED BADRA

Am Dienstag musste Novak Djokovic nach seinem hart erkämpften Sieg über Francisco Cerundolo wegen einer Meniskusverletzung Forfait für den weiteren Verlauf der French Open erklären. Am Mittwoch wurde der Serbe dann bereits operiert. Jetzt erklärte er in den Sozialen Medien, dass die Operation gut verlaufen ist.

«In den vergangenen Tagen musste ich einige schwierige Entscheidungen treffen, nachdem ich mir in meinem letzten Match einen Meniskusriss zugezogen hatte. Ich bin immer noch dabei, das alles zu verarbeiten, aber ich freue mich, euch mitteilen zu können, dass die Operation gut verlaufen ist», schrieb Djokovic.

Ausfall-Länge unbekannt

Weiter dankte der 37-Jährige auch seinen Ärzten, sowie den Fans. Wie lange Djokovic ausfallen wird, ist nicht klar. Sowohl das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon (1. bis 14. Juli) als auch die Olympischen Spiele in Paris (27. Juli bis 4. August) scheinen derzeit in Gefahr.

Djokovic selbst erklärte dazu: «Ich werde mein Bestes geben, um gesund und fit zu sein, um so schnell wie möglich auf den Tennisplatz zurückzukehren.» Für Djokovic, der 2024 noch keinen Final erreicht hat, wurde ein schwieriges Jahr durch die Verletzung noch einmal schwieriger.