Letztes Jahr konnte Belinda Bencic in Paris aufgrund einer Armverletzung nicht antreten. Die Lust auf die French Open ist bei der Ostschweizerin deshalb grösser als auch schon. Sportlich ergeben sich einige Möglichkeiten: «Es ist sehr gut, dass ich keine Punkte zu verteidigen habe. Ich würde sicher gerne die dritte oder vierte Runde erreichen – vielleicht auch mehr», sagt Bencic vor Beginn des zweiten Grand-Slam-Turniers der Saison.

Nach dem überraschend frühen Out bei den Australian Open in der zweiten Runde hat sie noch etwas gutzumachen. Und dies ausgerechnet auf ihrer resultatmässig schlechtesten Unterlage. Bei Roland Garros reihte sie bisher nie mehr als zwei Siege aneinander.

Die Vorbereitung auf Sand verlief für die 29-Jährige fast schon gewohnt eher durchzogen. An drei Turnieren gab es insgesamt fünf Siege. «Es lief okay. Nicht hervorragend, aber auch nicht schlecht», so Bencic. Positiv wertet sie den Vorstoss in den Achtelfinal in Madrid und die Tatsache, dass sie in Rom erstmals ein Spiel im Hauptfeld gewinnen konnte.

Partie gegen Kraus auf Philippe Chatrier

Die Bühne für den Start in die French Open stimmt: Bencic (WTA 11) wird die Ehre zuteil, das Turniergeschehen am Sonntag auf dem grössten Platz zu eröffnen. Ihr Erstrundenmatch gegen Sinja Kraus (WTA 101) beginnt um 12 Uhr mittags auf Court Philippe-Chatrier (live zu sehen bei SRF). Gegen Kraus ist Bencic noch nie angetreten. Die 24-jährige Österreicherin spielte sich in Paris erfolgreich durch die Qualifikation und bezwang dabei in der ersten Runde Céline Naef.

Dass in der französischen Hauptstadt in den nächsten Tagen Temperaturen über 30 Grad angesagt sind, sieht Bencic nicht als Nach-, sondern als Vorteil. «Ich denke, dass mir das zugutekommt.» In Monaco, wo sie zuletzt trainierte, seien die Bedingungen ähnlich gewesen. «Ich fühle mich bereit.»

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