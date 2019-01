Mit Stan Wawrinka, Timea Bacsinszky, Viktorija Golubic und Stefanie Vögele stehen am 2. Tag in Melbourne gleich 4 Schweizer im Einsatz.

So spielen die Schweizer am Dienstag

Tag 2 in Melbourne

Nachdem die Australian Open aus Schweizer Sicht mit den Siegen von Roger Federer, Henri Laaksonen und Belinda Bencic so richtig lanciert wurden, geht es Schlag auf Schlag weiter. Am Dienstag, respektive bereits in der Nacht auf Dienstag, starten mit Stan Wawrinka, Timea Bacsinszky, Viktorija Golubic und Stefanie Vögele vier weitere Schweizer ins erste Grand-Slam-Turnier des Jahres.

Sämtliche Partien mit Schweizer Beteiligung sehen Sie (bei Überschneidungen im Wechsel) auf SRF zwei. Hier die Übersicht:

Stan Wawrinka, ca. 06:00 Uhr: Die Auftakthürde des Lausanners hat es in sich. Mit dem Letten Ernests Gulbis wartet zwar «nur» die Nummer 83 der Welt, der einstige Top-10-Spieler dürfte aber gefährlicher sein, als es sein Ranking vermuten lässt. Die bisher einzige (siegreiche) Begegnung gegen Gulbis liegt mehr als 8 Jahre zurück.

Timea Bacsinszky, ca. 03:00 Uhr: Eine hohe Hürde wartet zum Auftakt auf Bacsinszky, welche auf die Russin Daria Kasatkina trifft. Gegen die Weltnummer 10 hat sie das bisher einzige Duell in Indian Wells 2016 klar verloren. Am Vorbereitungsturnier in Sydney hat die Lausannerin mit Siegen gegen Anastasija Sevastowa und Samantha Stosur jedoch auch etwas Selbstvertrauen tanken können.

Stefanie Vögele, ca. 04:30 Uhr: Die Aargauerin spielt auf dem gleichen Platz wie zuvor Bacsinszky. Auch sie ist im Duell mit der Taiwanerin Su-Wei Hsieh (WTA 28) Aussenseiterin.

Viktorija Golubic, ca. 07:00 Uhr: Die Zürcherin spielte sich in Melbourne erfolgreich durch die Qualifikation und wird zum 4. Mal eine Erstrunden-Partie an den Australian Open bestreiten. Auf einen Sieg im Hauptfeld wartet Golubic noch. Auch Jelina Switolina wird es ihr diesmal nicht einfach machen. Die Ukrainerin ist die Nummer 7 der Welt und hat Ende Oktober das WTA Masters in Singapur gewonnen.

