Danielle Collins (WTA 35) steht nach einem Dreisatz-Sieg gegen Anastasia Pawljutschenkowa (WTA 44) im Halbfinal der Australian Open.

Dort wartet Petra Kvitova (WTA 6), die sich gegen Ashleigh Barty (WTA 15) durchgesetzt hat.

Bei den Juniorinnen überzeugt Valentina Ryser weiter.

Mit einem souveränen Schlussspurt hat sich Danielle Collins in ihren ersten Grand-Slam-Halbfinal gespielt. Im Ungesetzten-Duell mit der Russin Anastasia Pawljutschenkowa gewinnt die US-Amerikanerin nach verpatztem Startsatz 2:6, 7:5, 6:1. Vor Melbourne hatte Collins auf Grand-Slam-Stufe noch kein Spiel gewonnen.

In der Runde der letzen 4 wartet nun Bencic-Bezwingerin Petra Kvitova. Die Tschechin setzte sich ohne Probleme mit 6:1, 6:4 gegen Lokalmatadorin Ashleigh Barty durch. Damit ist auch Australiens letzte Hoffnung aus dem Turnier ausgeschieden.

Im Juniorinnen-Turnier steht Valentina Ryser in der 3. Runde. Die 17-jährige Bernerin schlug die Polin Stefania Rogozinska Dzik nach einem Fehlstart 6:7, 7:6, 6:1. Nun trifft sie auf die an Nummer 1 gesetzte Clara Tauson aus Dänemark. In der Doppel-Konkurrenz ist Ryser an der Seite der Schwedin Caijsa Hennemann ausgeschieden.