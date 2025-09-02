Legende: Ball und Gegner im Griff Jannik Sinner. Keystone/EPA/CRISTOBAL HERRERA ULASHKEVICH

Jannik Sinner wird im Achtelfinal der US Open kaum gefordert und schlägt Alexander Bublik (ATP 24) locker mit 6:1, 6:1, 6:1.

Nächster Gegner der Weltnummer 1 ist Landsmann Lorenzo Musetti (ATP 10), der im Achtelfinal ebenfalls Kräfte sparen kann.

Félix Auger-Aliassime (ATP 27) eliminiert mit Andrej Rublew (ATP 15) den nächsten grossen Namen.

Drei Turniere hatte Alexander Bublik diesen Sommer auf der ATP-Tour gewonnen. Doch im Achtelfinal der US-Open war der Gstaad-Sieger und Bezwinger von Tommy Paul weit von dieser Form entfernt. Bublik war im Duell mit Jannik Sinner komplett chancenlos und musste der Weltnummer nach nur 1:21 Stunden zum Sieg gratulieren.

Sinner wusste die Schwächen seines Gegners in New York auszunutzen. Der Italiener servierte stark und nahm seinem Gegner in jedem Satz mindestens zwei Mal den Aufschlag ab, wobei Bublik mit 13 (!) Doppelfehlern gütige Mithilfe leistete. Passend endete auch der Match mit einem Doppelfehler des Kasachen.

Im Viertelfinal bekommt es Sinner mit einem Landsmann zu tun, der ebenfalls kräftesparend den Achtelfinal überstand. Lorenzo Musetti hinterliess gegen den Spanier Jaume Munar einen starken Eindruck und gab nur 4 Games ab. Nach gerade einmal 1:38 Stunden stand sein 6:3, 6:0, 6:1-Sieg fest. Die beiden Duelle mit Sinner auf der Tour hat die Weltnummer 10 bislang allerdings verloren.

Auger-Aliassime zurück

Félix Auger-Aliassime steht zum ersten Mal seit den Australian Open 2022 wieder im Viertelfinal eines Grand-Slam-Turniers. Der Kanadier, der in der 3. Runde bereits Alexander Zverev eliminiert hatte, bezwang mit Andrej Rublew einen weiteren Top-Spieler. Auger-Aliassime setzte sich gegen den Russen mit 7:5, 6:3, 6:4 durch und wird nun von Alex de Minaur herausgefordert. Der Australier beendete im Achtelfinal das US-Open-Märchen von Leandro Riedi humorlos.

US Open