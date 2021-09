Teichmann in 2 Sätzen in 2. Runde – Vögele ausgeschieden

US Open in New York

Jil Teichmann ist an den US Open mit einem 6:3, 6:4-Sieg gegen Cristina Bucsa (WTA 161) in die 2. Runde eingezogen.

Für Stefanie Vögele (WTA 128) derweil ist der Auftakt in New York auch die Endstation: Sie unterliegt der Britin Emma Raducanu (WTA 150) mit 2:6, 3:6.

Olympiasiegerin Belinda Bencic (WTA 11) ist nach ihrem Auftaktsieg gegen die Niederländerin Arantxa Rus eine Runde weiter.

Später am 2. Tag der US Open steht auch noch Viktorija Golubic im Einsatz.

Sie hat den Schwung aus ihrem Cincinnati-Hoch (Finalteilnahme) gleich mitgenommen: Nur gerade 1:19 Stunden benötigte Jil Teichmann, um in New York die 2. Runde zu erreichen.

Dabei konnte sich die Seeländerin beim 6:3, 6:4-Sieg auf ihre Kaltschnäuzigkeit verlassen: 5 von 7 Breakchancen konnte sie verwerten und so in einem von zwei starken Returnspielerinnen geprägten Spiel den Unterschied machen. Der spanischen Qualifikantin Bucsa auf der Gegenseite versagten mehrmals die Nerven: Das entscheidende Break im 1. Druchgang schenkte sie Teichmann mit einem Doppelfehler.

Die Schweizerin steht damit in Flushing Meadows zum zweiten Mal nach 2018 in der 2. Runde. Dort spielt Teichmann am Donnerstag gegen die Estin Anett Kontaveit (WTA 28), die sich gegen die ehemalige US-Open-Siegerin Samantha Stosur aus Australien klar in zwei Sätzen durchsetzte.

Vögele verpasst Premiere

Stefanie Vögele verpasste derweil nach einer klaren Zweisatz-Niederlage gegen Emma Raducanu den ersten Einzug in die 2. Runde in Flushing Meadows nach 2009. Die 31-Jährige war erst kurzfristig als Lucky Loserin für die verletzte US-Amerikanerin Jennifer Brady ins Hauptfeld gerückt.

Es war das erste Aufeinandertreffen zwischen Vögele und Raducanu – und so etwas wie ein Kampf der Generationen. Auf der einen Seite die routinierte Schweizerin, auf der anderen Seite die erst 18-jährige Britin. Die erwies sich durchgehend als überlegen. Erst am Ende des 2. Satzes wurde es knapp. Raducanu brauchte 7 Matchbälle zum Sieg.

Mit einer Wildcard hatte sich Raducanu beim diesjährigen Wimbledon-Turnier in die Herzen ihrer Landsleute gespielt. Erst im Achtelfinal musste sie verletzungsbedingt gegen die Australierin Ajla Tomljanovic Forfait geben.