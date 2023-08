Novak Djokovic steht nach einem Blitzsieg über Bernabé Zapata Miralles in der 3. Runde der US Open.

Die Top-10-Spieler

Novak Djokovic (SRB/ATP 2) s. Bernabé Zapata Miralles (ESP/ATP 76) 6:4, 6:1, 6:1

Nach exakt 2 Stunden war der Arbeitstag für Novak Djokovic beendet. Der Serbe, der nach den US Open wieder die Nummer 1 der Welt sein wird, schlug den Spanier Bernabé Zapata Miralles mühelos in 3 Sätzen. Djokovic wehrte alle 6 Breakchancen gegen sich ab und nahm seinem Kontrahenten insgesamt 5-mal den Aufschlag ab. In der 3. Runde kommt es nun zum Duell mit Landsmann Laslo Djere, der in den ersten beiden Matches wie Djokovic ohne Satzverlust blieb.

Die weiteren Spieler

Dominic Thiem (AUT/ATP 81) musste seine Zweitrundenpartie wegen Magenproblemen aufgeben. Nach dem 6:7 (1:7) im ersten Satz übergab sich der Turniersieger von 2020 allem Anschein nach, ein Game später brach er das Duell gegen Ben Shelton (ATP 47) aus den USA dann ab. Thiem hatte in der 1. Runde gegen den Kasachen Andrej Bublik (ATP 27) gewonnen, es war sein 1. Sieg bei einem Grand Slam seit Jahresbeginn 2021. Allerdings plagt er sich bereits seit einigen Tagen mit einer Magenschleimhautentzündung herum.