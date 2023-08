Casper Ruud scheidet bei den US Open in der 2. Runde aus. Keine Blösse gibt sich hingegen Novak Djokovic.

Legende: Kann seine Leistung aus dem Vorjahr nicht wiederholen Casper Ruud. imago images/USA TODAY Network

Die Top-10-Spieler

Casper Ruud (NOR/ATP 5) u. Zhizhen Zhang (CHN/ATP 67) 4:6, 7:5, 2:6, 6:0, 2:6

Novak Djokovic (SRB/ATP 2) s. Bernabé Zapata Miralles (ESP/ATP 76) 6:4, 6:1, 6:1

Frances Tiafoe (USA/ATP 10) s. Sebastian Ofner (AUT/ATP 58) 6:3, 6:1, 6:4

Taylor Fritz (USA/ATP 9) s. Juan Pablo Varillas (PER/ATP 74) 6:1, 6:2, 6:2

Nach dem Out von Stefanos Tsitsipas gegen Dominic Stricker hielt die 2. Runde der US Open bei den Männern eine weitere dicke Überraschung parat. Mit Casper Ruud schied die Weltnummer 5 und der US-Open-Finalist 2022 ebenfalls früh aus. Der Norweger musste sich dem deutlich schlechter klassierten Chinesen Zhizhen Zhang in 5 Sätzen geschlagen geben.

Für Novak Djokovic war der Arbeitstag nach exakt 2 Stunden beendet. Der Serbe, der nach den US Open wieder die Nummer 1 der Welt sein wird, schlug den Spanier Bernabé Zapata Miralles mühelos in 3 Sätzen. Djokovic wehrte alle 6 Breakchancen gegen sich ab und nahm seinem Kontrahenten insgesamt 5-mal den Aufschlag ab. In der 3. Runde kommt es nun zum Duell mit Landsmann Laslo Djere, der in den ersten beiden Matches wie Djokovic ohne Satzverlust blieb.

Ebenfalls ohne Schwierigkeiten in der 3. Runde steht Frances Tiafoe. Vor Heimpublikum benötigte der US-Amerikaner für seinen 3-Satz-Sieg gegen den Österreicher Sebastian Ofner gerade einmal 1:32 Stunden. Die Weltnummer 10 musste während der ganzen Partie nur eine Breakmöglichkeit abwehren. Gegner in der nächsten Runde ist Adrian Mannarino (FRA/ATP 35).

Tiafoes Landsmann Taylor Fritz wusste ebenfalls zu überzeugen. Gegen den Peruaner Juan Pablo Varillas reichten 1:40 Stunden, um den Sieg zu realisieren. In der nächsten Runde trifft Fritz auf den erst 17-jährigen Tschechen Jakub Mensik (ATP 206).

Die weiteren Spieler

Dominic Thiem (AUT/ATP 81) musste seine Zweitrundenpartie wegen Magenproblemen aufgeben. Nach dem 6:7 (1:7) im 1. Satz übergab sich der Turniersieger von 2020 allem Anschein nach, ein Game später brach er das Duell gegen Ben Shelton (ATP 47) aus den USA dann ab. Thiem hatte in der 1. Runde gegen den Kasachen Andrej Bublik (ATP 27) gewonnen, es war sein 1. Sieg bei einem Grand-Slam-Turnier seit Jahresbeginn 2021. Allerdings plagt er sich bereits seit einigen Tagen mit einer Magenschleimhautentzündung herum.