Maria Sakkari zieht an den US Open in New York in die Runde der letzten 4 ein und komplettiert damit das Halbfinal-Feld.

Die griechische Weltnummer 18 eliminiert Karolina Pliskova (CZE, WTA 4) in 2 Sätzen mit 6:4 und 6:4.

Im Halbfinal trifft die 26-Jährige auf Bencic-Bezwingerin Emma Raducanu.

Maria Sakkari (WTA 18), Emma Raducanu (WTA 150), Leylah Fernandez (WTA 73) und Aryna Sabalenka (WTA 2) – eine dieser vier Frauen wird am Samstag in den erstmaligen Genuss einer Grand-Slam-Trophäe kommen.

Die Griechin Sakkari setzte sich zum Abschluss der Viertelfinals der Frauen gegen die frühere Weltranglisten-Erste Karolina Pliskova mit 6:4 und 6:4 durch. Für die Spätzünderin ist es nach den French Open in diesem Jahr der zweite Vorstoss in einen Major-Halbfinal in ihrer Karriere.

00:29 Video Sakkari: Zuerst mit Wucht, dann mit Gefühl Aus Sport-Clip vom 09.09.2021. abspielen

Starker Aufschlag als Bank

Den Unterschied machte die 26-Jährige mit dem Aufschlag. Sie holte 92 Prozent der Punkte bei erstem Aufschlag und gestand ihrer Gegnerin nur acht Punkte in zehn Servicegames zu. Zwischenzeitlich holte sie beeindruckende 22 Punkte bei eigenem Aufschlag in Serie. So kam Pliskova im gesamten Spiel zu keiner einzigen Breakchance – und muss weiter auf ihren ersten Grand-Slam-Triumph warten.

Sakkari trifft im Kampf um den Finaleinzug auf die Britin Emma Raducanu, die sich am Mittwochabend überraschend gegen Belinda Bencic durchsetzte und damit ihren unglaublichen Lauf an den US Open fortführte. Raducanu ist in der Weltrangliste auf Position 150 klassiert.

Um das zweite Finalticket streiten sich die 19 Jahre junge Kanadierin Leylah Fernandez und die favorisierte Weltranglistenzweite Aryna Sabalenka aus Belarus.

00:51 Video Archiv: Fernandez zieht in den US-Open-Halbfinal ein Aus Sport-Clip vom 08.09.2021. abspielen