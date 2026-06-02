Mirra Andrejewa steht zum 2. Mal nach 2024 in den Halbfinals der French Open.

Die 19-jährige Russin schlägt Sorana Cirstea in nur 56 Minuten mit 6:0, 6:3.

Im zweiten Viertelfinal vom Dienstag kommt es zum ukrainischen Duell zwischen Jelina Switolina und Marta Kostjuk.

Es war eine Machtdemonstration von Mirra Andrejewa (WTA 8) im Generationenduell mit der Rumänin Sorana Cirstea (WTA 18). Die 19-Jährige schlug gegen ihre 17 Jahre ältere Gegnerin 18 Winner, nutzte ihre 6 Breakchancen allesamt und hatte zuletzt 56:27 Punkte auf ihrem Konto.

Für Andrejewa war es der 34. Sieg in diesem Jahr, keine Spielerin auf der Tour hat mehr. Auch mit ihrer Bilanz von 20:3 auf Sand liegt sie in dieser Saison vorne. Im Achtelfinal hatte sie Jil Teichmann ausgeschaltet.

Im Halbfinal wird es zu einem brisanten russisch-ukrainischen Duell kommen. Andrejewa trifft auf die Siegerin der Begegnung Jelina Switolina (WTA 7) gegen Marta Kostjuk (WTA 15).

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