Legende: Grosser Sieg Marta Kostjuk. Imago/Anadolu

Die Ukrainerin Marta Kostjuk hat an den French Open durch einen hart erkämpften 6:3, 2:6, 6:2-Sieg gegen Landsfrau Jelina Switolina die Halbfinals erreicht.

Dort trifft sie auf die Russin Mirra Andrejewa, die Sorana Cirstea mit 6:0, 6:3 ausschaltete.

Einen Handschlag wird es am Donnerstag nach dem French-Open-Halbfinal zwischen Marta Kostjuk und Mirra Andrejewa nicht geben. Wie immer, wenn eine ukrainische und eine russische Spielerin aufeinandertreffen.

Das brisante Duell wurde durch die Viertelfinal-Siege der beiden Spielerinnen Tatsache. Kostjuk (WTA 15) rang Landsfrau Jelina Switolina (WTA 7) mit 6:3, 2:6 6:2 nieder. Die 23-jährige Kostjuk schuf die Differenz durch drei aufeinanderfolgende Breaks Mitte des 3. Satzes.

Nur eines davon konnte die acht Jahre ältere Switolina wettmachen. Nach 1:49 Stunden nutzte Kostjuk gleich ihren ersten Matchball und zog erstmals in einen Grand-Slam-Halbfinal ein. Ihren Sieg widmete sie der kriegsgeplagten ukrainischen Bevölkerung.

Andrejewa im Schnellzugstempo

Einseitig war zuvor die Partie Andrejewas gegen ihre regelmässige Trainingspartnerin Sorana Cirstea verlaufen. Die 19-jährige Russin machte mit der 17 Jahre älteren Rumänin kurzen Prozess und gewann in 56 Minuten 6:0, 6:3.

Andrejewa nutzte ihre sechs Breakchancen allesamt und feierte ihren 34. Einzelsieg in diesem Jahr – keine Spielerin auf der Tour hat mehr. Im Achtelfinal hatte sie Jil Teichmann ausgeschaltet.

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