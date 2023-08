Stan Wawrinka ist in der 2. Runde der US Open erneut in der Day Session im Einsatz.

Legende: Möchte in New York in die 3. Runde Stan Wawrinka. imago images/Cover-Images

Dominic Stricker und Belinda Bencic haben ihre Aufgaben in der 2. Runde der US Open erfolgreich absolviert. Beide qualifizierten sich für Runde Nummer 3 in «Flushing Meadows». Nun möchte es Stan Wawrinka ihnen gleichtun. Der Romand trifft am Donnerstagabend auf den Argentinier Tomas Martin Etcheverry (live bei SRF).

Die Partie auf Court 17 findet im Anschluss an das Duell Alexander Zverev vs. Daniel Altmaier statt. Das Spiel zwischen den beiden Deutschen beginnt um 17:00 Uhr Schweizer Zeit.