Legende: Ein rares Erfolgserlebnis eingetütet Simona Waltert. Keystone/EPA/ALI HAIDER (Archiv)

Qualifikantin Waltert steht in Madrid in der 2. Runde

Simona Waltert (WTA 97) überstand beim WTA-1000-Turnier in Madrid die erste Hürde im Haupttableau und verdiente sich ein Duell mit der Lettin Jelena Ostapenko. Die French-Open-Siegerin von 2017 ist aktuell noch die Nummer 40 der Welt. Die Bündnerin nahm ihren Schwung aus der Qualifikation mit, wo sie sich mit 2 Siegen hatte behaupten können. Oleksandra Olijnykowa (WTA 70) demontierte Waltert letztlich klar mit 7:5 und 6:0, nachdem sie im 1. Durchgang noch einen Break-Rückstand hatte aufholen müssen. Mit zunehmender Dauer hatte die Ukrainerin nichts mehr entgegenzusetzen. Die 25-Jährige feierte erst ihren 2. Saisonsieg auf der WTA-Tour und sogar ihren Premieren-Erfolg an einem Event der 1000er-Kategorie. Als weitere Schweizerin ist Belinda Bencic beim Sandplatzturnier in der spanischen Hauptstadt engagiert. Die Ostschweizerin greift nach einem Freilos am Donnerstag gegen Petra Marcinko (WTA 74) aus Kroatien ein.

Tableau