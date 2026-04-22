 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

News aus dem Tennis Waltert hat in Madrid einen Lauf

22.04.2026, 18:55

Teilen
Tennisspielerin schlägt gelben Ball auf dem Platz.
Legende: Ein rares Erfolgserlebnis eingetütet Simona Waltert. Keystone/EPA/ALI HAIDER (Archiv)

Qualifikantin Waltert steht in Madrid in der 2. Runde

Simona Waltert (WTA 97) überstand beim WTA-1000-Turnier in Madrid die erste Hürde im Haupttableau und verdiente sich ein Duell mit der Lettin Jelena Ostapenko. Die French-Open-Siegerin von 2017 ist aktuell noch die Nummer 40 der Welt. Die Bündnerin nahm ihren Schwung aus der Qualifikation mit, wo sie sich mit 2 Siegen hatte behaupten können. Oleksandra Olijnykowa (WTA 70) demontierte Waltert letztlich klar mit 7:5 und 6:0, nachdem sie im 1. Durchgang noch einen Break-Rückstand hatte aufholen müssen. Mit zunehmender Dauer hatte die Ukrainerin nichts mehr entgegenzusetzen. Die 25-Jährige feierte erst ihren 2. Saisonsieg auf der WTA-Tour und sogar ihren Premieren-Erfolg an einem Event der 1000er-Kategorie. Als weitere Schweizerin ist Belinda Bencic beim Sandplatzturnier in der spanischen Hauptstadt engagiert. Die Ostschweizerin greift nach einem Freilos am Donnerstag gegen Petra Marcinko (WTA 74) aus Kroatien ein.

Tableau

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)