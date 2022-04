Legende: Plötzlich in Rücklage geraten Trotz Niederlage zum Schluss vermochte Leandro Riedi im Tessin zu überzeugen. Leandro Riedi spielt eine doppelhändige Rückhand.

Nach starkem Beginn muss sich Riedi beugen

Leandro Riedi verpasste beim Challenger-Turnier in Lugano die Krönung einer starken Woche. Der Zürcher unterlag im Match um den Turniersieg dem Italiener Luca Nardi (ATP 297) trotz Satzführung mit 6:4, 2:6 und 3:6. Auf dem Weg ins Endspiel hatte der 20-jährige Youngster unter anderen den topgesetzten Amerikaner Maxime Cressy (ATP 72) in der Startrunde und den Franzosen Pierre-Hugues Herbert (ATP 134) am Samstag im Halbfinal bezwungen. Riedi war bei seiner 4. Teilnahme an einem Event der zweithöchsten Kategorie erstmals in den Final vorgerückt. In der Weltrangliste wird er darum am Montag einen Riesensatz machen: von aktuell Platz 590 bis auf circa 335.

00:54 Video Archiv: Riedi verliert 2020 den Schweizer Junioren-Final bei Roland Garros Aus Sport-Clip vom 10.10.2020. Aus Sport-Clip vom 10.10.2020. abspielen. Laufzeit 54 Sekunden.

Bencic steigt auf Sand um

Nach ihrem Halbfinal-Einzug beim WTA-1000-Hartplatzturnier in Miami wechselt Belinda Bencic die Unterlage und wird in Charleston die Sandplatz-Saison lancierten. Als Nummer 10 der Setzliste beginnt die Ostschweizerin gegen die Chinesin Wang Xiyu (WTA 153). Die beiden begegneten sich noch nie auf der Tour. Die Olympiasiegerin war im Vorjahr in der Hafenstadt in South Carolina nicht über die 1. Runde hinausgekommen.