Marta Kostjuk und Mirra Andrejewa, die Turniernummern 26 und 9, bestreiten beim Masters in Madrid das Endspiel.

Legende: Finaleinzug Marta Kostjuk. Reuters/Violeta Santos Moura

Die Ukrainerin Marta Kostjuk (WTA 23) und die Russin Mirra Andrejewa (WTA 8) haben die Gunst der Stunde genutzt und beim WTA-1000-Turnier von Madrid den Final vom Samstag erreicht.

Kostjuk setzte sich im Halbfinal gegen «Lucky Loser» Anastassija Potapowa (AUT/WTA 56) mit 6:2, 1:6, 6:1 durch. Andrejewa schlug die Amerikanerin Hailey Baptiste (WTA 32) 6:4, 7:6 (10:8). Die Turniernummern 1 bis 8 waren der Reihe nach gescheitert, im Viertelfinal auch die Weltnummer 1 Aryna Sabalenka.

Blockx fordert Zverev

Bei den Männern steht derweil der 2. Halbfinal fest. Alexander Zverev (GER/ATP 3) bekundete gegen Flavio Cobolli (ATP 13) keine Probleme und siegte 6:1, 6:4, nachdem er gegen den Italiener vor zwei Wochen in München noch verloren hatte.

Sein Halbfinalgegner ist der überraschende Belgier Alexander Blockx (ATP 69). Der ungesetzte 21-Jährige schaltete Titelverteidiger Casper Ruud (NOR/ATP 15) mit 6:4, 6:4 aus und feierte den bislang grössten Erfolg seiner Karriere.

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