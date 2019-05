In diesem Jahr werden in Paris gleich einige Jubiläen gefeiert. Wir blicken zurück. Teil 3: Federers Premiere.

Der 25. Mai 1999. Ein ganz besonderer Tag in der Karriere von Roger Federer. Erstmals darf der damals 17-Jährige im Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers ran. Sein Gegner ist in der 1. Runde kein Geringerer als Patrick Rafter, die Nummer 3 der Welt.

Federer gilt auf der Tour als grosses Versprechen für die Zukunft, deutet sein Potenzial auch gegen Rafter immer wieder an. Der Australier ist aber (noch) eine Nummer zu gross für Federer, der nach starkem Start einbricht und am Ende 7:5, 3:6, 0:6, 2:6 unterliegt.

Startschuss zu einer grossen Karriere

Seit diesem Spiel sind 20 Jahre vergangen, Federer hat in der Zwischenzeit 74 weitere Grand-Slam-Turniere bestritten. Seine 20 gewonnenen Titel bedeuten Rekord. Davon hätte der damals 17-jährige Jungspund auf Court Suzanne Lenglen in Roland Garros wohl nicht zu träumen gewagt.

