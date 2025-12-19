Stan Wawrinka hat angekündigt, dass er seine Tennis-Karriere Ende 2026 beenden wird.

Auf der Social-Media-Plattform X gab Wawrinka seinen Entscheid bekannt.

Der 40-jährige Romand hat in seiner langen Karriere unter anderem drei Grand-Slam-Turniere gewonnen.

«Es ist Zeit, das letzte Kapitel als professioneller Tennisspieler zu schreiben», erklärte Stan Wawrinka auf X. Direkt danach fügte er an: «2026 wird mein letztes Jahr auf der Tour sein.» Der 40-Jährige hatte sich den Zeitpunkt seines Abschieds lange offen gelassen, nun ist klar, wann er seine lange und erfolgreiche Karriere beenden wird.

Ich habe immer noch Träume in diesem Sport.

Im letzten Jahr wolle er noch einmal angreifen, schrieb Wawrinka. «Ich will noch immer meine Limits ausloten und diese Reise auf die beste Weise beenden.» Nach einem durchzogenen Jahr mit nur 4 Siegen auf der ATP-Tour soll 2026 für «Stan the Man» nicht nur zum Ausklingen da sein: «Ich habe immer noch Träume in diesem Sport.»

Einmal um die Welt

Wawrinka freue sich, alle Fans rund um die Welt wieder einmal zu sehen und vor ihnen spielen zu können. Unterlegt wurde Wawrinkas Post auf X von einem aktuellen, verschwitzten Foto – und einem Bild des Romands als Kind auf dem Tennisplatz. Starten wird der Schweizer in seine letzte Saison Anfang 2026 beim United Cup, wo er mit Belinda Bencic ein Duo bilden wird.

Seine erfolgreichste Zeit hatte der zweiterfolgreichste Schweizer Tennisspieler aller Zeiten zwischen 2014 und 2016, als er die Australian Open, die French Open und die US Open gewann. Seine beste Platzierung in der Weltrangliste erreichte er 2014, als Nummer 3 der Welt.

Insgesamt gewann Wawrinka 16 Einzeltitel auf der ATP-Stufe. Zudem krönte er sich 2008 im Doppel gemeinsam mit Roger Federer zum Olympiasieger. 2014 holte er mit der Schweiz ausserdem den Davis Cup.