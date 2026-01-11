Belinda Bencic überzeugte beim United Cup auf ganzer Linie. Diesen Schwung will sie nun nach Melbourne mitnehmen.

Bencic: Mit dem Kreuz auf der Brust noch eine Klasse besser

Legende: Bereits in blendender Form Belinda Bencic. Keystone/Dan Himbrechts

Rückkehr in die Top 10, MVP beim United Cup – Belinda Bencic hat zum Saisonauftakt in Australien ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Die 28-Jährige gewann beim Team-Wettbewerb – zuerst in Perth, später in Sydney –sämtliche 5 Einzel und schlug darunter mit Iga Swiatek (WTA 2) und Jasmine Paolini (WTA 8) zwei Top-10-Spielerinnen. Auch im Mixed war Bencic eine Bank und verlor an der Seite von Jakub Paul nur das entscheidende Doppel im Final gegen Polen.

Getragen vom Team

Dass Bencic bereits früh in der Saison dermassen auftrumpft, kommt nicht von ungefähr. Schon im vergangenen Jahr überzeugte die Schweizerin mit tollen Resultaten und kletterte im Ranking nach ihrer Mutterschaftspause bis auf Platz 11. Ausserdem wächst Bencic mit dem Schweizer Kreuz auf der Brust regelmässig über sich hinaus. Der Olympiasieg 2021 sowie der Erfolg im Billie Jean King Cup 2022 sind eindrückliche Belege dafür.

Wir alle leben in Belindas Welt. Wir sind dank ihr hier.

Auch in Australien liess sich Bencic von der sichtlich guten Atmosphäre im Team tragen. Lob gab es nicht zuletzt von Stan Wawrinka, der als Teamcaptain amtete und seine Kollegin lautstark coachte und unterstützte. «Wir alle leben in Belindas Welt. Wir sind dank ihr hier», sagte der Waadtländer bei der Siegerehrung. Während Bencics Spielen trug Wawrinka jeweils ein T-Shirt mit Bencic in Jubelpose und der Aufschrift «Belinda's World». Bencic selbst sprach sichtlich gerührt von «einer der besten Wochen meines Lebens».

Kein Start in Adelaide

Bencic bewies eindrücklich, dass sie auch physisch für das erste Saison-Highlight gewappnet ist. Am kommenden Sonntag beginnen die Australian Open. Auf einen ursprünglich geplanten Start beim WTA-Turnier in Adelaide kommende Woche verzichtet Bencic angesichts der bereits reichlich gesammelten Spielpraxis.

In Melbourne sorgte die Schweizerin bereits im Vorjahr für Furore. In ihrem ersten Grand-Slam-Turnier seit der Geburt von Tochter Bella stiess Bencic bis in den Achtelfinal vor, wo sie sich schliesslich der damaligen Weltnummer 3 Coco Gauff (USA) beugen musste.