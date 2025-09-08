Der Zürcher verbessert sich im ATP-Ranking dank seinem Achtelfinal-Einzug an den US Open markant.

Legende: Grosser Sprung nach vorne Leandro Riedi. Freshfocus/Li Rui/Xinhua

Leandro Riedis grosser Vorstoss in der Weltrangliste ist nun amtlich. Der 23-jährige Zürcher macht dank der Achtelfinal-Qualifikation bei den US Open 268 Plätze gut und nimmt neu Position 167 ein.

Riedi ist hinter Stan Wawrinka (Rang 149) und Jérôme Kym (155), der beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres nach ebenfalls überstandener Qualifikation in die 3. Runde vorgestossen ist, die Nummer 3 aus Schweizer Sicht. Riedis beste Platzierung ist nach wie vor Rang 117, den er im August 2024 erreicht hat.

An der Spitze steht Carlos Alcaraz, der den Thron dank seinem Triumph an den US Open von Jannik Sinner zurückeroberte.

Bencic Nummer 17

Bei den Frauen liegt Aryna Sabalenka nach ihrem zweiten Titelgewinn in Folge in New York weiterhin souverän vor Iga Swiatek auf Platz 1. Belinda Bencic machte trotz ihres Ausscheidens in der 2. Runde zwei Positionen gut und liegt nun auf Platz 17. US-Open-Finalistin Amanda Anisimova kletterte vom 9. auf den 4. Rang.