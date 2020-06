Die Rumänin Simona Halep wird nicht an den US Open 2020 teilnehmen, welche ab dem 31. August ohne Fans ausgetragen werden sollen. Rumänische Medien berichteten, dass die Weltnummer 2 wegen der Corona-Pandemie die Teilnahme an allen Turnieren ausserhalb Europas abgesagt habe. Mit einer Ausnahme: Den Event im chinesischen Shenzhen zum Ende der Saison will Halep bestreiten.