Legende: Jubelt in Fernost Leandro Riedi (Archiv-Bild). IMAGO / PsnewZ

Riedi macht viele Plätze gut

Nach einem schwierigen Jahresstart mit gesundheitlichen Problemen hat Leandro Riedi seine Saison so richtig lanciert. Die Schweizer Weltnummer 169 besiegte den Chinesen Yunchaokete Bu (ATP 175) im Final des Challenger-Turniers in Busan (KOR) mit 3:6, 6:3, 6:2 und jubelte über den fünften Titel auf dieser Stufe. Dank dieses Erfolgs wird Riedi in der ATP-Weltrangliste vierzig Plätze gutmachen. Sein nächstes Turnier bestreitet der Zürcher erneut in Südkorea auf Challenger-Stufe. In Gwangju trifft er in der ersten Runde auf einen Qualifikanten.

Shelton gewinnt in München

Ben Shelton hat das ATP-500-Turnier in München gewonnen. Im Final besiegte der 23-jährige US-Amerikaner auf Sand Flavio Cobolli 6:2, 7:5. Der Italiener hatte im Halbfinal überzeugend Alexander Zverev ausgeschaltet (6:3, 6:3) und dabei viele Tränen vergossen. Für den fünften Turniersieg seiner Karriere erhielt der an Nummer zwei gesetzte Shelton ein Preisgeld in Höhe von 478'935 Euro. Das Turnier in München gehört seit dem vergangenen Jahr zur Kategorie der 500er-Veranstaltungen.

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