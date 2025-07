Legende: Bleibt der grünen Shirt-Farbe treu Alexander Bublik trat in Kitzbühel in einem ähnlichen Outfit auf wie in Gstaad. key/apa/expa/Stefan Adelsberger

Bublik siegt auch in Kitzbühel

Gstaad-Sieger Alexander Bublik hat auch das ATP-250-Turnier in Kitzbühel gewonnen. Der 28-jährige Kasache (ATP 30) bezwang den Franzosen Arthur Cazaux (ATP 100) im Final mit 6:4 und 6:3. Es ist sein 7. Titel auf der Tour und der 3. binnen 34 Tagen. In Kitzbühel gab er keinen Satz ab. Sein Satzverhältnis aus den letzten 8 Partien lautet 16:1. Der 22-jährige Cazaux bestritt seinen ersten Final auf ATP-Stufe. Bereits in Gstaad hatte sich der Franzose Bublik geschlagen gegen müssen. Den Halbfinal verlor er 1:6, 5:7.

Bencic in Montreal gegen Bouchard?

Belinda Bencic geniesst in der 1. Runde des WTA-1000-Turniers von Montreal ein Freilos. In Runde 2 trifft die an Nummer 17 gesetzte Schweizerin auf die Siegerin der Begegnung zwischen der in Montreal geborenen Kanadierin Eugenie Bouchard und der Kolumbianerin Emiliana Arango. Die 31-jährige Bouchard hat zuletzt nur sporadisch gespielt. Nach dem Turnier will sie ihre wechselvolle Karriere endgültig beenden.