Legende: Final-Fluch besiegt Amanda Anisimova. Imago/Xinhua

Anisimova gewinnt in Peking zweites WTA-1000-Turnier

Amanda Anisimova (WTA 4) hat nach 3 verlorenen Finals das China Open in Peking gewonnen. Im Endspiel behielt die US-Amerikanerin gegen die aufstrebende Linda Noskova (CZE/WTA 27) mit 6:0, 2:6, 6:2 die Oberhand. Im Februar hatte Anisimova in Katar erstmals ein WTA-1000-Turnier gewonnen. Seither unterlag sie in drei Finals – darunter in Wimbledon (0:6, 0:6 gegen Iga Swiatek) und an den US Open. In Peking wendete sich das Blatt. Mit ihrem Erfolg beim mit knapp 9 Millionen Dollar dotierten Turnier in Peking stellte Anisimova auch als vierte Spielerin nach den Grand-Slam-Siegerinnen Swiatek, Aryna Sabalenka und Coco Gauff die Qualifikation für die WTA Finals sicher. Die 20-jährige Noskova rückt erstmals in ihrer Karriere in die Top 20 vor.

WTA Peking