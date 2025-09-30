Belinda Bencic (WTA 16) bleibt beim WTA-1000-Turnier in Peking im Achtelfinal an Coco Gauff (WTA 3) hängen.

Die Schweizerin zieht in einem lange hochklassigen Duell mit der US-Amerikanerin mit 6:4, 6:7 (4:7), 2:6 den Kürzeren.

Bencic führt mit Satz und Break, bringt den Vorsprung aber nicht ganz über die Ziellinie.

Bereits zum 4. Mal standen sich Belinda Bencic und Coco Gauff in dieser Saison gegenüber – zum 3. Mal behielt die US-Amerikanerin das bessere Ende für sich. Dabei hatte es zwischenzeitlich vielversprechend ausgesehen für die Schweizerin.

Auf der Zielgeraden ausgebremst

Nachdem Bencic im 1. Durchgang nach 1:4-Rückstand aufgedreht hatte und mit zwei Servicedurchbrüchen in Serie das Comeback zum 6:4 schaffte, bog die 28-Jährige im 2. Umgang mit dem Break zum 4:3 vermeintlich auf die Siegerstrasse ein.

Doch Gauff kämpfte sich zurück, schaffte das sofortige Rebreak und rettete sich in die Kurzentscheidung. Im Tiebreak schenkte eine sichtlich genervte Bencic ihrer Widersacherin den Satzausgleich mit einem Doppelfehler zum 4:7.

Fast zweieinhalb Stunden

In der Folge nutzte Gauff das gewonnene Momentum aus, um im Entscheidungssatz sogleich mit Break und später gar mit Doppelbreak auf 5:1 davonzuziehen. Bencic raffte sich nochmals auf, warf beim Stand von 2:5 alles in die Waagschale, eine weitere Aufholjagd blieb ihr jedoch verwehrt.

Nach 2:29 Stunden teils hochklassigem Tennis verwertete Gauff ihren zweiten Matchball zum 4:6, 7:6 (7:4), 6:2-Sieg.

WTA Finals wohl ohne Bencic

Dank ihrer vorzüglichen Comeback-Saison nach der Baby-Pause brachte sich Bencic sogar ins Gespräch für die WTA Finals in Riad, welche Anfang November über die Bühne gehen. Nach dem Achtelfinal-Aus in Peking sind die Chancen der Schweizerin auf ihre 2. Teilnahme am Jahresend-Turnier der Top 8 merklich gesunken.

Bencics Rückstand auf Rang 8 im «Race to the WTA Finals» beträgt knapp 1500 Punkte. Die Olympiasiegerin von 2021 belegt aktuell Position 14.

Resultate