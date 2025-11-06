Legende: Kriegen es an den ATP Finals miteinander zu tun Novak Djokovic (l.) und Carlos Alcaraz. KEYSTONE/EPA/JOHN G. MABANGLO

Die Gruppenduelle der ATP Finals stehen fest

Am Sonntag startet das Saisonendturnier in Turin – nun wurden die Gruppen ausgelost. Eines der Kracher-Duelle dieser Phase: Carlos Alcaraz (ATP 2) gegen Rekordsieger Novak Djokovic (ATP 5). Die Jimmy-Connors-Gruppe wird von Taylor Fritz (ATP 4) und Alex de Minaur (ATP 7) komplettiert. Die neue (und alte) Weltnummer 1, Titelverteidiger Jannik Sinner, kriegt es in der Björn-Borg-Gruppe mit Alexander Zverev (ATP 3) und Ben Shelton (ATP 6) zu tun. Der letzte Platz wird noch zwischen Felix Auger-Aliassime und Lorenzo Musetti entschieden. Letzterer muss dafür das ATP-Turnier in Athen gewinnen, wo er am Mittwoch mit einem Dreisatz-Sieg gegen Stan Wawrinka den Viertelfinal erreicht hat.