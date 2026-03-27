Legende: Letztes Jahr noch an den Swiss Indoors in Basel im Einsatz David Goffin. Keystone/Georgios Kefalas

Goffin macht Ende Saison Schluss

David Goffin, erster Belgier überhaupt in den Top 10 der Tennis-Weltrangliste, wird seine Karriere am Saisonende im Alter von 35 Jahren beenden. Die aktuelle Weltnummer 156, die 2017 mit Rang 7 ihre höchste Klassierung in der Weltrangliste erreicht hat, nennt körperliche Beschwerden als Grund. Goffin gewann in seiner Karriere sechs ATP-Titel und erreichte vier Grand-Slam-Viertelfinals. 2017 stand er an den ATP-Finals im Endspiel und schlug auf dem Weg dorthin sowohl Rafael Nadal als auch Roger Federer.

Neuer Coach für Anisimova

Vier Tage nach Iga Swiatek hat auch Amanda Anisimova die Zusammenarbeit mit ihrem Coach beendet. Wie die US-Amerikanerin auf Instagram bekanntgab, trennt sie sich von ihrem Trainer Rick Vleeshouwers. Mit dem Niederländer hat die Weltnummer 6 rund zwei Jahre zusammengearbeitet. «Das vergangene Jahr birgt so viele besondere Momente und Erfolge, die ich nie vergessen werde», schrieb sie. Anisimova war zuletzt beim WTA-1000-Turnier in Miami im Achtelfinal an Belinda Bencic gescheitert.