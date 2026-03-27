Legende: Letztes Jahr noch an den Swiss Indoors in Basel im Einsatz David Goffin. Keystone/Georgios Kefalas

Goffin macht Ende Saison Schluss

Der erste belgische Top-10-Spieler David Goffin wird seine Karriere am Saisonende im Alter von 35 Jahren beenden. Der aktuelle Weltranglisten-156., der 2017 mit Rang 7 seine beste Klassierung erreichte, nennt körperliche Beschwerden als Grund. Goffin gewann in seiner Karriere 6 ATP-Titel, erreichte 4 Grand-Slam-Viertelfinals und 2017 das Endspiel der ATP Finals.

Djokovic auch nicht in Monte Carlo

Novak Djokovic hat für das ATP-1000-Turnier von Monte Carlo (5.-12. April) abgesagt. Der 38-jährige Serbe hatte wegen einer Schulterverletzung schon auf das derzeit laufende Turnier in Miami verzichten müssen. Gemäss der Spielervereinigung ATP plant der Weltranglisten-3. sein Comeback beim ATP-1000-Turnier von Madrid (ab 22. April).

Anisimova trennt sich von ihrem Coach

Nach zweijähriger Zusammenarbeit trennt sich Amanda Anisimova (WTA 6) von ihrem Trainer Rick Vleeshouwers. Mit dem Niederländer hat die Amerikanerin letztes Jahr die Finals in Wimbledon und Paris errreicht sowie die WTA-1000-Turniere von Doha und Peking gewonnen. Zuletzt scheiterte die 24-Jährige in Miami im Achtelfinal an Belinda Bencic.