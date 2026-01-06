Legende: Ob er je zur alten Stärke zurückfinden wird? Nick Kyrgios. imago images/AAP

Kein erfolgreiches Comeback für Kyrgios

Missglücktes Comeback nach langer Pause: Tennis-Exzentriker Nick Kyrgios ist bei seiner Rückkehr auf die ATP-Tour früh ausgeschieden. Rund eine Woche nach seinem Sieg beim vielbeachteten «Battle of the Sexes» gegen die Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka unterlag der Australier in Brisbane in der ersten Runde dem US-Amerikaner Aleksandar Kovacevic mit 3:6, 4:6. Für Kyrgios war es das erste offizielle Match seit März 2025. Nach zahlreichen Verletzungen ist er nur noch die Nummer 671 der Weltrangliste; in Brisbane trat er mit einer Wildcard an.

Williams trotz starker Leistung out

Venus Williams schied im neuseeländischen Auckland in ihrem ersten Match seit den US Open im August in der ersten Runde aus. Die 45-jährige Amerikanerin, die dank einer Wildcard bei den Australian Open einen Altersrekord aufstellen wird, unterlag der Polin Magda Linette trotz starker Leistung mit 4:6, 6:4, 2:6. Für die 7-fache Grand-Slam-Siegerin und frühere Weltranglisten-Erste Williams geht es nun weiter zum Vorbereitungsturnier nach Hobart, bevor sie erstmals seit 2021 in Melbourne aufschlägt.