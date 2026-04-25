Legende: Auf Madrids Sand auf Kurs Belinda Bencic. Keystone/Pablo Garcia

Bencic in Madrid weiter

Belinda Bencic (WTA 12) hat auch das dritte Rencontre mit Diana Shnaider (WTA 19) für sich entschieden. Die Schweizerin setzte sich beim WTA-1000-Turnier in Madrid 6:2, 7:6 (8:6) durch. Bencic hätte sich den Umweg über das Tiebreak mit etwas mehr Effizienz sparen können. Insgesamt nutzte sie in den 1:52 Stunden nur vier von 15 Breakchancen. Shnaider unterliefen dabei insgesamt satte 50 unerzwungene Fehler. In Spaniens Hauptstadt stand Bencic 2019 im Halbfinal. In der Runde der letzten 16 trifft sie entweder auf die US-Amerikanerin Hailey Baptiste (WTA 32) oder Jasmine Paolini (WTA 8) aus Italien.

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