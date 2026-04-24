Die polnische Sandplatzkönigin hat sich beim spanischen Sandplatzkönig für die Saison auf der roten Asche vorbereitet.

Legende: Dank Rafael Nadal noch mehr Schlagkraft auf Sand? Iga Swiatek will in Roland Garros zurück auf den Thron. imago images/PsnewZ

Iga Swiatek (WTA 4) hat seit kurzem einen neuen Trainer. Francisco Roig löste nach einem enttäuschenden Saisonstart Wim Fissette ab, unter dem die Polin letztes Jahr furios zum Wimbledon-Sieg gestürmt war.

Roig kennt man auf der Tour bestens als langjährigen Coach von Rafael Nadal. Auf die Sandplatzsaison bereitete sich Swiatek denn auch in der Akademie Nadals auf Mallorca vor. Der 14-fache Roland-Garros-Sieger gesellte sich gelegentlich dazu.

Die Massnahme verfehlte ihre Wirkung nicht, wie Swiatek nach ihrem Zweitrundensieg in Madrid gegen Daria Snigur erklärte. Die anfängliche Nervosität aufgrund der Anwesenheit ihres Idols habe sie rasch abgelegt. «Ich habe das Gefühl, dass ich keine überstürzten Entscheidungen mehr treffe», sagte sie.

Letzte Woche in Stuttgart konnte sie die Inputs noch nicht umsetzen und verlor im Viertelfinal gegen Mirra Andrejewa. In Madrid will sie weiter für ihren 5. Sieg bei den French Open vorspuren. Letztes Jahr war sie nach zuvor 26 Siegen in Paris in Folge im Halbfinal an Aryna Sabalenka gescheitert.

WTA Madrid