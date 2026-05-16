Legende: Musste sich den Finaleinzug hart erkämpfen Jannik Sinner. Keystone/AP/ANDREW MEDICHINI

Ruud fordert Sinner im Final von Rom

Jannik Sinner nimmt in Rom Kurs auf seinen 5. Titel in dieser Saison, den 5. an einem ATP-1000-Turnier. Die Weltnummer 1 aus Italien musste sich den Finaleinzug gegen Daniil Medwedew, nicht als Sand-Spezialist bekannt, allerdings hart erarbeiten. Die Weltnummer 9 sicherte sich den zweiten Satz, unterlag am Ende aber 2:6, 7:5, 4:6. Der Halbfinal war am Freitag wegen starken Regens beim Stand von 4:2 im 3. Satz zu Gunsten Sinners abgebrochen worden.

Dessen Gegner im Final vom Sonntag heisst Casper Ruud (ATP 25). Der Norweger hatte am Freitag gegen Luciano Darderi (ATP 20) leichtes Spiel und setzte sich in 65 Minuten 6:1, 6:1 durch. Der Italiener zollte den Strapazen der letzten Tage Tribut. Am Mittwoch hatte er nach einem Kraftakt und erst um 2 Uhr morgens erstmals den Halbfinaleinzug an einem ATP-1000-Turnier geschafft.

Passend zum Thema Rauch vom Coppa-Final in Rom Darderi muss für grössten Sieg bis 2 Uhr morgens schuften

Wawrinka in Genf gegen Tabilo

Nach 7 Jahren Pause kehrt Stan Wawrinka (ATP 125) für eine Abschiedsvorstellung nach Genf zurück. Die Auslosung hat dem 41-jährigen Lausanner kein einfaches Startlos beschert. Er trifft in der 1. Runde auf den Chilenen Alejandro Tabilo (ATP 35), der bei den Geneva Open an Nummer 7 gesetzt ist.

Resultate