Legende: Drunter muss es nicht mehr Weiss sein In Wimbledon gibt es eine leichte Regelanpassung. imago images/Action Plus

Wimbledon lockert Dresscode

Das traditionsreichste Grand-Slam-Turnier nimmt auf nächstes Jahr hin eine Regeländerung vor. In Wimbledon, wo alle Athletinnen und Athleten seit jeher ganz in Weiss antreten, müssen Spielerinnen neu nicht mehr zwingend auch weisse Unterwäsche tragen. In letzter Zeit war der Umgang von Sportlerinnen mit der Periode während eines Wettkampfs mehr in den Fokus gerückt. Mehrere Spielerinnen hatten offen über die Belastung gesprochen, auch während der Menstruation weisse Unterwäsche tragen zu müssen. Nach Absprachen mit allen Beteiligten hat das englische Turnier entschieden, den Dresscode zu lockern und auch dunkle Unterwäsche zuzulassen.

01:14 Video Archiv: Moran sorgt in Wimbledon 1949 mit einem kurzen Rock für Aufruhr Aus Sport-Clip vom 20.06.2020. abspielen. Laufzeit 1 Minute 14 Sekunden.

ATP Tour kündigt Rekordpreisgeld an

Die ATP, die Profivereinigung der Männer, kündigt für nächste Saison einen Preisgeld-Rekord an. 2023 werden zusätzlich 37,5 Millionen Dollar ausgeschüttet, sodass sich das Preisgeld-Total inklusive Challenger-Turniere auf 217,9 Mio. Dollar erhöht. Der Bonuspool für die besten Spieler des Jahres wird zudem um 9,8 auf 21,3 Mio. Dollar angehoben.