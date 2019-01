Bereits zum zweiten Mal in Folge musste sich Team Deutschland im Endspiel der Schweiz geschlagen geben. «Könnt ihr uns nicht einmal den Sieg überlassen?», fragte Alexander Zverev bei der Siegerehrung mit einem Augenzwinkern. Ohnehin zeigte sich der 21-Jährige bei der «Verlierer-Rede» von seiner humorvollen Seite.

Auch Belinda Bencic war nach dem Erfolg bestens aufgelegt. Es sei einfach grossartig, mit Roger Federer im Mixed zu spielen, «auch wenn er manchmal etwas viel redet», so die Schweizerin. Die Lacher des Publikums hatte die Ostschweizerin damit auf ihrer Seite.

Roger Federer liess sich von der guten Laune anstecken – und revanchierte sich bei seinen Vorrednern. Zverevs Vorwurf, dass er nur gerne gegen ihn spiele, weil er immer gewinne, liess der Schweizer nicht gelten. «Ich habe nicht vergessen, was in London und an anderen Orten passiert ist. Ich erinnere mich an diese Niederlagen», so der 37-Jährige schmunzelnd.

Der Hopman Cup erreichte mit dieser unterhaltsamen Zeremonie einen feierlichen Höhepunkt. Ob der Event auch nächstes Jahr stattfinden wird, ist noch unklar. Der für 2020 erstmals geplante «ATP World Team Cup» könnte das Aus des traditionsreichen Wettbewerbs bedeuten.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 05.01.2019 09:00 Uhr