An der Seite des abtretenden Stan Wawrinkas lanciert Belinda Bencic ihre Saison an einem Ort, den sie besonders mag.

Legende: Starten gemeinsam ins Jahr Stan Wawrinka und Belinda Bencic. Getty Images/Matthew Stockman

Belinda Bencic und Stan Wawrinka starten am United Cup in die Tennissaison 2026. Beim 18 Nationen zählenden Mixed-Team-Turnier in Sydney und Perth ist die Schweiz dank der Ostschweizerin vertreten, die nach einem herausragenden Comeback-Jahr bereits wieder Rang 11 in der Weltrangliste belegt.

2018 und 2019 in Perth gewonnen

Weil Wawrinka in Perth das letzte Kapitel seiner Karriere aufschlägt, wird der Lausanner automatisch im Fokus stehen. Die wahrscheinlichere Option auf Zählbares ist aber Bencic. Die Olympiasiegerin von 2021 bekommt es in der Gruppe C mit Léolia Jeanjean (FRA/WTA 103) und Jasmine Paolini (ITA/WTA 8) zu tun, wobei im Hinblick auf den weiteren Saisonverlauf vor allem der Auftritt gegen die Italienerin interessant sein könnte.

Die Gruppe C mit der Schweiz Box aufklappen Box zuklappen Italien: Jasmine Paolini (WTA 8) und Flavio Cobolli (ATP 22)

Jasmine Paolini (WTA 8) und Flavio Cobolli (ATP 22) Frankreich: Léolia Jeanjean (WTA 103) und Arthur Rinderknech (ATP 29)

Léolia Jeanjean (WTA 103) und Arthur Rinderknech (ATP 29) Schweiz: Belinda Bencic (WTA 11) und Stan Wawrinka (ATP 157) Die Gruppensieger und die zwei besten Gruppenzweiten erreichen die Viertelfinals vom 2./3. Januar.

An Perth hat Bencic ausgesprochen gute Erinnerungen. 2018 und 2019 gewann sie dort den Vorgängerwettbewerb Hopman Cup an der Seite von Roger Federer. «Ich freue mich immer, hierhin zurückzukehren», betonte sei vor der Abreise kurz vor Weihnachten nach Australien.

United Cup