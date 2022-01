Nach wochenlangem Hin und Her wird Rekordchampion Novak Djokovic nun doch an den Australian Open teilnehmen. Wie der 34-jährige Serbe am Dienstag auf Instagram bekannt gab, reist er mit einer Ausnahmegenehmigung zum ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres, das am 17. Januar beginnt.

«Djokovic hat eine medizinische Ausnahmegenehmigung beantragt, die nach einem strengen Prüfverfahren unter Beteiligung zweier unabhängiger medizinischer Expertengremien erteilt wurde», hiess es seitens der Organisatoren. Darin verwies auch Turnierdirektor Craig Tiley noch einmal auf «faire und unabhängige Protokolle».

Finden Sie es richtig, dass Djokovic antreten darf? Ja Ja % Nein Nein % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

Was genau die Ausnahmegenehmigung für den Branchenprimus rechtfertigte, blieb aber offen.

Djokovic hat seinen Impfstatus nicht veröffentlicht. Alle Teilnehmer an den Australian Open müssen geimpft sein oder eine medizinische Ausnahmegenehmigung vorlegen. Die australischen Behörden hatten im Dezember noch betont, medizinische Ausnahmen seien «kein Schlupfloch für privilegierte Tennisspieler».