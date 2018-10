Die Lausannerin bezwingt Misaki Doi in Tianjin nach über 2 Stunden und zieht in den Viertelfinal ein.

Nachdem Timea Bacsinszky in der 1. Runde noch von der verletzungsbedingten Aufgabe ihrer Gegnerin profitiert hatte, hatte sie bei ihrem zweiten Auftritt im chinesischen Tianjin deutlich mehr Arbeit zu bewältigen.

Der Effort gegen Misaki Doi (WTA 154) machte sich für die 29-Jährige aber bezahlt. Nach 2:15 Stunden verwertete die Schweizerin ihren 2. Matchball zum 1:6, 6:3, 7:5-Sieg.

Erst der 2. WTA-Sieg in diesem Jahr

Nachdem Bacsinszky den 1. Durchgang gegen die japanische Qualifikantin sang- und klanglos verloren hatte, fing sich die Schweizerin. Der 2. Umgang war eine klare Angelegenheit, ehe der Entscheidungssatz wieder ausgeglichen verlief. Die Differenz schuf Bacsinszky mit dem Break zum 6:5.

Damit steht Bacsinszky erstmals seit ihrem Halbfinal-Einzug an den French Open 2017 wieder in einem Viertelfinal auf WTA-Stufe. Zudem ist es erst ihr 2. Sieg auf höchster Ebene in dieser Saison. Dort trifft die von Verletzungen zurückgeworfene Romande auf die weissrussische Weltnummer 11 Aryna Sabalenka.

