Timea Bacsinszky übersteht erstmals auf Stufe WTA in dieser Saison eine Runde. Ihr glückt die Revanche gegen Danielle Collins.

Timea Bacsinszky profitierte beim WTA-Turnier im chinesischen Tianjin davon, dass ihre Gegnerin Danielle Collins aufgeben musste. Die Amerikanerin zog sich nach dem mit 3:6 verlorenen Startsatz zurück. Noch vor 10 Tagen in Peking hatte sich Bacsinszky ebenfalls in der 1. Runde der Weltnummer 38 in 3 Sätzen geschlagen geben müssen.

In den Achtelfinals in Tianjin trifft die Westschweizerin auf Misaki Doi (WTA 154). Die japanische Qualifikantin setzte sich in der 1. Runde nach fast zweieinhalb Stunden im Tiebreak des dritten Satzes gegen die Kasachin Julia Putinzewa (WTA 47) durch.