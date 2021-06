Belinda Bencic steht beim Rasenturnier in Berlin nach einem souveränen Auftritt im Viertelfinal.

Bencic überzeugt in Berlin

Legende: Steht in Berlin im Viertelfinal Belinda Bencic. imago images

Nach dem Auftaktsieg gegen die deutsche Qualifikantin Jule Niemeier (WTA 167) konnte die Weltranglisten-Zwölfte Belinda Bencic auch die 2. Partie beim Rasen-Turnier in Berlin erfolgreich gestalten. Gegen die Kroatin Petra Martic (WTA 25) setzte sich die 24-Jährige in 2 Sätzen mit 6:3, 6:4 durch und steht in der deutschen Hauptstadt im Viertelfinal.

Die Schweizerin konnte insbesondere bei den wichtigen Punkten für den Unterschied sorgen. Während Bencic 2 ihrer 6 Breakmöglichkeiten nutzen konnte, schaffte Martic bei 5 Chancen kein einziges Break. Im 2. Durchgang gelang der St. Gallerin der entscheidende Servicedurchbruch zum 5:4. Nach einem schwachen Volley holte sich Bencic das Break im Sitzen.

Im Viertelfinal trifft Bencic auf Ekaterina Alexandrowa (WTA 34). Die Russin setzte sich überraschend in 2 Sätzen gegen die an Nummer 2 gesetzte Ukrainerin Jelina Switolina durch. Von bislang 3 Duellen mit Alexandrowa konnte Bencic eines gewinnen.