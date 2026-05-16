Die Ukrainerin Jelina Switolina triumphiert acht Jahre nach dem letzten Sieg auf dem Sand Roms erneut und holt ihren 20. WTA-Titel.

Jelina Switolina (WTA 10) hat beim WTA-1000-Turnier in Rom ihren Titel-Hattrick perfekt gemacht. Die Ukrainerin feierte zum dritten Mal nach 2017 und 2018 den Sieg beim Turnier in der «Ewigen Stadt». Switolina rang nach hartem Kampf Coco Gauff (WTA 4) in 2:49 Stunden 6:4, 6:7 (3:7), 6:2 nieder. Zugleich war es für die 31-Jährige der 20. Triumph auf WTA-Ebene.

Regen macht das Spiel zur Geduldsprobe

Gauff avanciert so langsam zur Lieblingsgegnerin Switolinas. Für die Nummer vier der Weltrangliste ist es bereits die dritte Niederlage gegen die 9 Jahre ältere Spielerin in diesem Jahr. Gauff erwischte nach langem Warten auf den Spielbeginn wegen Starkregens eigentlich den besseren Start.

Beim Stand von 4:2 für Gauff übernahm Switolina im 1. Satz nach langem Kampf um ihr eigenes Aufschlagspiel dann aber das Kommando und sicherte sich gleich vier Games in Folge. Im 2. Durchgang meldete Gauff sich dann zwar wieder zurück – im nachfolgenden Satz trumpfte Switolina aber erneut gross auf und dominierte ihre Konkurrentin fast nach Belieben.

WTA Rom