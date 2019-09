Bereits in der 1. Runde ist Schluss für alle Schweizerinnen: Auch Teichmann und Vögele verlieren am WTA-Turnier in Seoul.

Nach Timea Bacsinszky schieden auch die anderen beiden Schweizerinnen bereits in der 1. Runde am WTA-Turnier in Seoul aus. Jil Teichmann (WTA 70) und Stefanie Vögele (WTA 118) scheiterten ebenfalls in 2 Sätzen.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Unterschiedliche Gemütslage Bacsinszky kassiert eine Brille – Golubic souverän

Teichmann unterlag Paula Badosa 4:6, 4:6. Die in der Weltrangliste als 88. klassierte Spanierin zeigte sich im ersten Aufeinandertreffen der zwei Spielerinnen höchst effizient.

Im ersten Satz nutzte Badosa ihre einzige Breakchance zum 4:3. Im zweiten musste Teichmann ihren Service gleich zu Beginn zum 0:1 abgeben. Beim Stand von 4:5 konnte die 22-jährige Bielerin ihre 2 einzigen Breakchancen dann nicht verwerten. Badosa ihrerseits verwertete nach 81 Minuten ihren ersten Matchball.

Deutliche Niederlage von Vögele

Vögele verlor nach exakt einer Stunde gegen die als Nummer 5 gesetzte Ajla Tomljanovic (WTA 42). Die Australierin besiegte die Aaragauerin deutlich 6:0, 6:2. Vögele überstand in ihren letzten 5 Turnieren lediglich einmal die 1. Runde.