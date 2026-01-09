Der kenianische Tennisverband erklärt, wie es zum Skandalmatch der Ägypterin Hajar Abdelkader kommen konnte.

«Tennis Kenya räumt ein, dass diese Wildcard nicht hätte vergeben werden dürfen. Der Verband wird sicherstellen, dass ein solch äusserst seltener Fall nie wieder vorkommt», hiess es in einer Erklärung vom kenianischen Verband.

Beim kleinen W35-Turnier in Nairobi verlor die mit einer Wildcard ausgestattete Ägypterin Hajar Abdelkader in der ersten Runde gegen Lorena Schädel (GER) mit 0:6, 0:6. Von dem Match kursierten Videos im Internet, die Zweifel aufkommen liessen, ob Abdelkader zuvor jemals Tennis gespielt hatte.

Frau Abdelkader gab an, über ausreichend Wettkampferfahrung zu verfügen.

«Frau Abdelkader gab an, über ausreichend Wettkampferfahrung zu verfügen, und die Wildcard wurde ihr auf Basis dieser Informationen ausgestellt», erklärte Tennis Kenya. Allerdings bestätigte der ägyptische Tennisverband der BBC, dass Abdelkader nie als ägyptische Spielerin registriert und nicht im Namen Ägyptens für das Turnier gemeldet war.

Nach der Absage einer anderen Spielerin sei Abdelkader die einzige andere Spielerin gewesen, die eine Wildcard beantragt hatte, gab Tennis Kenya an. So kam es zum bizarren Auftritt.