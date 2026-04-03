 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Beim WTA-Turnier in Charleston Bencic verliert gegen Keys den Faden und den Match

Belinda Bencic ist beim WTA-Turnier in Charleston im Viertelfinal ausgeschieden.

03.04.2026, 22:04

Teilen
Belinda Bencic.
Legende: Out in South Carolina Belinda Bencic. Imago/Zuma Press

Die Viertelfinals haben beim WTA-500-Sandplatzturnier in Charleston (US-Bundesstaat South Carolina) für Belinda Bencic das Aus bedeutet. Die Ostschweizerin (WTA 12) unterlag der Amerikanerin Madison Keys (WTA 18) in 2:22 Stunden mit 6:4, 3:6, 2:6.

Bencic genervt und frustriert

Nach gewonnenem Startsatz verlor Bencic immer mehr den Faden und zeitweise auch die Nerven. So hämmerte die 29-Jährige nach einem Fehler das Racket mehrfach auf den Boden. Beim Satzball servierte sie einen ihrer insgesamt sechs Doppelfehler.

Keine Besserung im entscheidenden Durchgang: Schnell geriet Bencic 0:4 ins Hintertreffen und haderte nun auch mit ihrem Coach Iain Hughes auf der Tribüne. Immerhin gelangen ihr ein Break und ein gewonnenes Servicegame zum 2:4.

Doch dies war nur ein kurzes Aufbäumen: Danach war Keys wieder die Chefin auf dem Platz und beendete den Match mit einem Passierball.

Resultate

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)