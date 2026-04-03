Legende: Out in South Carolina Belinda Bencic. Imago/Zuma Press

Die Viertelfinals haben beim WTA-500-Sandplatzturnier in Charleston (US-Bundesstaat South Carolina) für Belinda Bencic das Aus bedeutet. Die Ostschweizerin (WTA 12) unterlag der Amerikanerin Madison Keys (WTA 18) in 2:22 Stunden mit 6:4, 3:6, 2:6.

Bencic genervt und frustriert

Nach gewonnenem Startsatz verlor Bencic immer mehr den Faden und zeitweise auch die Nerven. So hämmerte die 29-Jährige nach einem Fehler das Racket mehrfach auf den Boden. Beim Satzball servierte sie einen ihrer insgesamt sechs Doppelfehler.

Keine Besserung im entscheidenden Durchgang: Schnell geriet Bencic 0:4 ins Hintertreffen und haderte nun auch mit ihrem Coach Iain Hughes auf der Tribüne. Immerhin gelangen ihr ein Break und ein gewonnenes Servicegame zum 2:4.

Doch dies war nur ein kurzes Aufbäumen: Danach war Keys wieder die Chefin auf dem Platz und beendete den Match mit einem Passierball.

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