Legende: Comeback zumindest im Doppel geglückt Venus Williams (links) feiert mit Hailey Baptiste einen Sieg. imago images/Imagn Images

Die ehemalige Weltranglisten-Erste Venus Williams hat 16 Monate nach ihrem letzten offiziellen Match ihr Comeback auf der WTA-Tour gegeben. Die 45-jährige US-Amerikanerin setzte sich an der Seite ihrer 22 Jahre jüngeren Landsfrau Hailey Baptiste beim Turnier in Washington D.C. gegen Eugenie Bouchard (CAN) und Clervie Ngounoue (USA) mit 6:3, 6:1 durch.

«Es ist einfach schön, spielen zu können», sagte Williams: «Wo ich dieses Jahr stehe, ist so viel anders als letztes Jahr.» Es sei ein «Unterschied wie Tag und Nacht», sich auf ein Turnier statt wie im letzten Jahr auf eine Gebärmutteroperation vorzubereiten.

Im Einzel gegen Stearns im Einsatz

Zuletzt hatte die fünffache Wimbledonsiegerin im März 2024 in Miami aufgeschlagen. In Washington D.C. steht für Williams nun im Einzel in der Nacht auf Mittwoch das US-Duell mit Peyton Stearns in der ersten Runde an. «Es ist wahrscheinlich noch schwieriger, zuerst das Doppel zu spielen, weil ich keine Doppelspielerin bin», sagte Williams nach dem Match.

Derzeit wird auch über eine Rückkehr von Williams an den US Open spekuliert. Zu Plänen für einem möglichen Einzelstart äusserten sich aber weder die Kalifornierin noch die Veranstalter.

Resultate