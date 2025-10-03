Legende: Wenig Erfolgserlebnisse Jil Teichmann beendet das Tennisjahr vorzeitig. Keystone/AP/Frank Franklin II

Jil Teichmann (WTA 105) wird in diesem Jahr keine Turniere mehr bestreiten. Die 28-jährige Seeländerin gab ihren Entscheid auf Instagram bekannt und begründete ihr vorzeitiges Saisonende mit Erschöpfung. «Ich möchte auf meinen Körper und meinen Geist hören und mir Zeit nehmen, mich zu erholen», schrieb Teichmann.

Teichmann hat eine schwierige Saison hinter sich. In Iasi hatte sie im Juli zwar erstmals seit 2021 wieder einen Final auf WTA-Stufe erreicht, sie erlitt jedoch auch zahlreiche Erstrunden-Niederlagen. Auch in Wimbledon und an den US Open kam sie nicht über die erste Runde hinaus.