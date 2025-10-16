Geburtstagskind Viktorija Golubic stösst in Osaka nach 2:45 Stunden Kampf gegen Marie Bouzkova in den Viertelfinal vor.

Legende: Lieferte sich ein umkämpftes Duell mit Bouzkova Viktorija Golubic (Archivbild). imago images/Xinhua

Viktorija Golubic (WTA 60) hat beim WTA-250-Turnier im japanischen Osaka eine weitere Runde überstanden. Die Zürcherin setzte sich an ihrem 33. Geburtstag gegen Marie Bouzkova (CZE, WTA 41) nach verlorenem Startsatz 1:6, 6:2, 7:6 (7:3) durch und steht im Viertelfinal. Bereits in der 1. Runde gegen Bianca Andreescu hatte Golubic über die volle Distanz gehen müssen.

Allein der Entscheidungssatz dauerte über anderthalb Stunden. Nach einem 0:2-Rückstand kehrte die Schweizerin zurück und schlug bei 5:4 und 6:5 zweimal zum Sieg auf. In beiden Games vergab sie aber je einen Matchball und musste doch noch ins Tiebreak.

Dort gingen die ersten fünf Punkte an die Rückschlägerin, ehe sich Golubic entscheidend absetzte. Nach 2:45 Stunden Spielzeit verwertete sie ihren insgesamt vierten Matchball.

Nun gegen Cirstea

Nachdem sie zuletzt das Challenger-Turnier im chinesischen Suzhou gewonnen hat, geht Golubics Lauf weiter. Ihre nächste Gegnerin ist die Rumänin Sorana Cirstea (WTA 51). Das bisher einzige Duell verlor die Schweizerin 2023 in Adelaide.

WTA Osaka